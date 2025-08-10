لو بتفكر تشتري، أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري
يستمر بحث المستهلك المصري عن أسعار أرخص السيارات التي طرحت خلال عام 2025، لاقتناء سيارة تلائمه اقتصاديا، وذات الأداء المميز على الطرق العامة، في ظل تراجع أسعار الكثير من السيارات داخل السوق المحلى خلال شهر أغسطس الجاري.
ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات داخل السوق المصري خلال عام 2025، تلائم فئات كثيرة من محدودي ومتوسطي الدخل وهى:
بي واي دي 2025
سعر الفئة الأولى: 650 ألف جنيه
سعر الفئة الثانية: 730 ألف جنيه.
سعة المحرك: 1500 سى سى
قوة: 108 حصان
سيارات هيونداي اكسنت 2025
سعر الفئة الأولى: 780 ألف جنيه
سعر الفئة الثانية: 810 ألف جنيه
سعر الفئة الثالثة: 855 ألف جنيه
سعر الفئة الرابعة: 875 ألف جنيه
سعه محرك: 1600 سى سى
قوة محرك: 125 حصان
ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.
سيارة نيسان صنى 2025
بصل سعر الفئة مانيوال بيز لاين 695 ألف جنيه
سعر الفئة الثانية: 765 ألف جنيه
سعه محرك: 1.5 لتر
قوة 108 حصان
سيارات سوزوكى اسبريسو 2025
يصل سعر الفئة الأولى: 550 ألف جنيه
يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزا: 690 ألف جنيه
سيارات نيسان سنترا 2025
سعر الفئة الأولى:1.000.000 جنيه
سعر الفئة الثانية: 1.100.000 جنيه
سعه محرك: 1600 سي سي
قوة: 118 حصان
عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر
بناقل حركة 5 سرعات أوتوماتيك
وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا