لو بتفكر تشتري، أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري

يستمر بحث المستهلك المصري عن أسعار أرخص السيارات التي طرحت خلال عام 2025، لاقتناء سيارة تلائمه اقتصاديا، وذات الأداء المميز على الطرق العامة، في ظل تراجع أسعار الكثير من السيارات داخل السوق المحلى خلال شهر أغسطس الجاري.

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات داخل السوق المصري خلال عام 2025، تلائم فئات كثيرة من محدودي ومتوسطي الدخل وهى:

بي واي دي 2025



سعر الفئة الأولى: 650 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية: 730 ألف جنيه.

سعة المحرك: 1500 سى سى

قوة: 108 حصان

سيارات هيونداي اكسنت 2025



سعر الفئة الأولى: 780 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية: 810 ألف جنيه

سعر الفئة الثالثة: 855 ألف جنيه

سعر الفئة الرابعة: 875 ألف جنيه

سعه محرك: 1600 سى سى

قوة محرك: 125 حصان

ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

سيارة نيسان صنى 2025



بصل سعر الفئة مانيوال بيز لاين 695 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية: 765 ألف جنيه

سعه محرك: 1.5 لتر

قوة 108 حصان

سيارات سوزوكى اسبريسو 2025



يصل سعر الفئة الأولى: 550 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزا: 690 ألف جنيه

سيارات نيسان سنترا 2025



سعر الفئة الأولى:1.000.000 جنيه

سعر الفئة الثانية: 1.100.000 جنيه

سعه محرك: 1600 سي سي

قوة: 118 حصان

عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر

بناقل حركة 5 سرعات أوتوماتيك

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.