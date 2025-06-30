WE تهدي مستشفى الناس أول وحدة من نوعها لجراحات القلب للأطفال حديثي الولادة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن إهداء أول وحدة من نوعها في مصر لجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة ممن تقل أعمارهم عن 45 يومًا إلى مستشفى الناس لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان.

وفد المصرية للاتصالات

قام وفد من المصرية للاتصالات ضم كلًا من: لبنى هلال، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بافتتاح الوحدة، وكان في استقبالهم الأستاذ أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود.

صممت الوحدة الجديدة خصيصًا لعلاج الأطفال حديثي الولادة اللذين يعانون من عيوب خلقية في القلب مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تفقد فرصتها في الحياة أو العلاج إذا لم تخضع لتدخل جراحي سريع.

12 غرفة للرعاية المركزة وغرفة كبرى للعمليات

وتتكون الوحدة من 12 غرفة للرعاية المركزة وغرفة كبرى للعمليات، مما يمكن المستشفى من إجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين للقلب يوميًاـ كما يساهم وجود غرف الرعاية المركزة إلى جانب غرفة العمليات في مكان واحد في تقليل مخاطر تعرض الأطفال للعدوى بعد إجراء العملية مما يقلل من فترة بقاء الطفل داخل غرف الرعاية المركزة ويساهم في استقبال عدد أكبر من الحالات.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات WE والتي تعد صحة الأطفال من أهم ركائزها، وحرص الشركة على المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافها تحسين جودة الخدمات الصحية، وإنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن وهو الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة.

المساهمة في تخفيف آلام أطفالنا من مرضى القلب

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "نفتخر في المصرية للاتصالات بدورنا المجتمعي الذي منحنا الفرصة اليوم للمساهمة في تخفيف آلام أطفالنا من مرضى القلب ومنحهم أملا جديدا في الحياة".

أضاف: "سعيد بتعاوننا المتواصل مع مستشفى الناس، والذي يتوافق مع توجهنا نحو دعم صحة الأطفال، وضمان مستقبل أفضل لهم"

من جانبه، توجه أيمن عباس بجزيل شكره وتقديره للشركة المصرية للاتصالاتWE، على دعمها الدائم لمستشفى الناس، مؤكدا على أهمية هذا التعاون وما يقدمه للمستشفى من أجل استكمال مسيرتها في تقديم خدمات طبية متميزة لعدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات.

قال عباس: "إن مستشفى الناس تعد نموذجًا متفردًا على مستوى العالم، في مجالات جراحات القلب والجهاز الهضمي ومرضى السكر بما تحمله من تطورات علمية وتكنولوجية في الأقسام الطبية".

العديد من المبادرات

جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات كانت قد أطلقت العديد من المبادرات لدعم مستشفى الناس، منها دعم إجراء عمليات جراحية للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت التي توفرها الشركة للمستشفى بهدف رفع كفاءة العمليات وتسهيل تبادل المعلومات بين الطواقم الطبية.

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