الإحصاء: 139.1 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال 2024

كشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا إلى 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 150.4 مليـون دولار خلال عام 2023.

بلغت قيمــة الصادرات المصرية لأوغندا 112.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 116.7 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 33.7 مليون دولار خلال عام 2023.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندى "يويري موسيفينى"، ويأتى في إطار بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أوغندا، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أوغندا خلال عام 2024

1. حديد وصلب بقيمة 35 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12مليون دولار.

3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار.

4. محضرات حبوب بقيمة 7 مليون دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أوغندا خلال عام 2024

1. ألبان ومنتجاتها بقيمة 10 مليون دولار.

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 10 مليون دولار.

3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار.

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اوغندا 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.8 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأوغنديين العاملين بمصر مليون دولار، خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 706 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء عن وصول حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في أوغندا 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصـر 107.9 مليون نسمة خلال أغسطس 2025، بينما سجل عــدد سكان أوغندا 51.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بجمهورية أوغندا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 865 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

