كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة؟.. ريمونتادا في أسعار الذهب بعد تراجعات قوية.. الدولار يتجه نحو أول مكسب شهري.. وهذا موقف العملات المشفرة

لم يكن قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025، مفاجئا للأسواق العالمية، ليتراوح ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا لأن رئيس الفيدرالي ألمح كثيرا إلى لجوء لجنة السياسة الفيدرالية للتثبيت في يوليو، بناء على المؤشرات الاقتصادية التي رصدتها، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي.

تفاعل الأسواق العالمية بقرار الفيدرالي الأمريكي

وبالرغم من قرار التثبيت، إلا أن الأسواق العالمية تفاعلت بشكل كبير مع القرار، وبالتحديد بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، والذي تحدث فيه عن توجهات البنك الاحتياطي بشأن السياسة النقدية خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية من العام الجاري، والمتوقع فيها أن يتم خفض الفائدة مرتين بنسبة 50 نقطة أساس، بما يعادل 0.5%.

ريمونتادا أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب الفورية، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بحالة عدم اليقين التجاري الناتجة عن إعلان رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، وهو ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، رغم تراجع التوقعات بإجراء خفض في أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3.311.49 دولار للأونصة، وكان المعدن قد هبط أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 30 يونيو عند 3,267.79 دولار، أما العقود الآجلة للذهب الأمريكي، فقد ارتفعت إلى 3.364 دولار، وعلى الجانب الآخر تراجعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.25%، بحسب موقع انفستنج الأمريكي.

الدولار يتجه نحو أول مكسب شهري

انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف اليوم الخميس، لكنه كان في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام بعد أن قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تعليقات متشددة عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث تراجع مؤشر الدولار، بنسبة 0.1% إلى 99.550، بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين وفي طريقه لتسجيل مكسب شهري بأكثر من 3%، وهو الأول هذا العام.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.11% إلى 37.19 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1,321.50 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% ليسجل 1,218.14 دولار.

العملات المشفرة تعود للارتفاع

عادت العملات المشفرة إلى الارتفاع بعد أن تخلصت من الخسائر التي منيت بها خلال جلسة الليل، في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، حيث هزت تصريحات باول سوق العملات المشفرة، إذ تراجع سعر بيتكوين إلى 116,000 دولار، كما هبطت العملات الأخرى مثل إكس آر بي (XRP)، وإيثر (ETH)، وسولانا، ما أدى إلى تصفية رهانات مالية معززة برافعة في أسواق العقود الآجلة.

لكن تلك الخسائر تلاشت سريعا، حيث جرى تداول بيتكوين عند 118,400 دولار، بينما سجلت إكس آر بي وإيثريوم أسعار 0.00314 و3870 دولارا على التوالي.

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