غرفة الصناعات الغذائية تناقش سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات تصنيع الأسماك

عقدت غرفة الصناعات الغذائية بـ اتحاد الصناعات ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادرة "تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي" من مخلفات والأحياء المائية.

ورأس الورشة الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة في حضور الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ولفيف من الخبراء من الجامعات والمعاهد البحثية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وعددا من شركات التصنيع السمكي.

تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي

وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن دراسة الغرفة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي تأتي في إطار مبادرة الغرفة وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد والجامعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشركات الأعضاء من المخلفات من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة.

وأضافت أن الغرفة مستمرة في التعاون مع الخبراء والباحثين والجهات المعنية وعقد المزيد من ورش العمل بشكل قطاعي لتشمل كافة مجالات التصنيع الغذائي والزراعي والسمكي حيث تستهدف دراسة فرص تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات للوصول إلي مشروع بحثي يكون بمثابة نموذج استرشادي يمكن تمويله وتبنيه على أرض الواقع وتعميمه بعد ذلك على مختلف الشعب النوعية على مستوى 9 شعب الغرفة التى تضم نحو 26 ألف مصنع ومنشأة غذائية.

ولفتت إلى أن الغرفة تتعاون مع العديد من الجهات المانحة والهيئات ذات الصلة بالقطاع في تنفيذ مشروعات توعوية وبرامج تنموية للمصانع الغذائية وخاصة الصغيرة والمتوسطة وذلك في مجالات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة وفي البحوث والتطوير والتمويل ورفع مستوى الجودة وتعزيز التنافسية وفي مجال الاستدامة البيئية بهدف تعزيز فرص النمو وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأفاد الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، بأن الغرفة علي مدى شهر بحثت مع المصانع والخبراء والباحثين سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي في إنتاج أعلاف غير تقليدية لحيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أنه بحسب التقديرات يوجد في مصر سنويًا نحو 50 مليون طن مخلفات زراعية و12 مليون طن من مخلفات التصنيع الغذائي.

وأوضح أن الغرفة أجرت استبيان للمصانع لتحديد نوعية المخلفات وكيفية التخلص منها، كما نظمت ورشة العمل الأولى والمتخصصة عن مخلفات التصنيع الداجني والمجازر، حيث تستهدف زيادة القيمة المضافة من المنتج الرئيسي سواء للمزارع أو المصانع ودعم توجهات الدولة لترشيد الاستيراد وسد العجز في منتجات الأعلاف من الذرة والصويا والتي تتراوح سنويًا من 5 إلى 7 مليارات دولار من خلال توفير بدائل محلية من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي.

وأكد الشافعي أن مخلفات التصنيع السمكي تعد خامات وبدائل قوية يمكن الاستفادة منها في صناعات مختلفة مثل الأعلاف غير التقليدية ومستحضرات التجميل والأصباغ والأسمدة العضوية والزيوت.

أهمية التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات

وأكد الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة، أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة وشركائها الحاليين في إقامة مشروعات لتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي، وكذلك على مستوى دعم مشروعات ريادة الأعمال والمركز القومي للبحوث ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وقال المنشاوي، إن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات يجب أن تبدأ من أصحاب المزارع السمكية، ومصانع الأغذية وتوفير التمويل اللازم لرفع القيمة المضافة للصناعة لإتاحة مصادر جديدة للدخل القومي والأمن الغذائي خاصة في سد العجز في البروتين الحيواني

أعرب الدكتور أحمد العكازى مدير المركز الاقليمى للاغذية والأعلاف عن سعادته فى التعاون البناء بين الغرفة وجميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق مبادرة الغرفة استقبل المركز أكثر من منتج ثانوى للتسجيل كخامة علفية.

وأوضح أنه من خلال لجنة تحديث المواصفات وبالتنسيق مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، تم اعتماد أكثر من 4 مواصفات جديدة لمساحيق السمك المنتجة من مخلفات الأسماك.

مبادرة تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال عمل تحالف لإدارة المخلفات الزراعية والغذائية

وقال الدكتور صبحي سلام عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية ترحب بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار مبادرة تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال عمل تحالف لإدارة المخلفات الزراعية والغذائية وتحسينها والاستفادة منها.

وذكر أن المجلس أجرى جهود كبيرة في إعداد استراتيجية وخريطة الثروة الحيوانية تضمنت مشكلة نقص الأعلاف من خلال وضع رؤية عن الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي.

وأوضح ان الاستراتيجية تضمنت عمل إدارات متكاملة للمخلفات العضوية لحصر المخلفات وأماكن تواجدها والقطاعات لتحقق هدفين، "زيرو فاقد" و"زيرو تلوث من الانبعاثات".

وجود سيطرة كاملة على عملية نقل وتجميع مخلفات الدواجن والأسماك

وأكد المهندس أمين حسن نقيب العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وجود سيطرة كاملة على عملية نقل وتجميع مخلفات الدواجن والأسماك، كما أنه لا يوجد معوقات تخص تجميع ونقل مخلفات الأسماك من المصانع.

ناقش الدكتور عبد الرحمن سعيد رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد كيفية الاستفادة من بعض أنواع الأسماك الموجودة بكثرة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى برغم ارتفاع محتواها البروتيني فى إنتاج منتجات ثانوية أخرى.

أوضحت المهندسة رضا محمد أمينة لجنة الأسماك بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعد شريكا استراتيجيا للغرفة وترحب بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لتقنين وضع المنتجات الثانوية ووضع مواصفات قياسية خاصة بها، مشيرة إلى أن الهيئة لديها وحدة لتقدير البصمة الكربونية للمصانع والشركات العاملة بمجال تدوير المخلفات.

وخلال ورشة العمل تم الاستماع للأفكار البحثية والتطبيقية المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تولد المخلفات داخل المصانع وكذلك عن تطبيقات الشيتوزان المستخرج من قشور القشريات، ومناقشة آلية التجميع والنقل وإمكانية التعاقد مع شركات تدوير المخلفات.