شعبة النقل: محطة سفاجا 2 تحول مصر لمركز إقليمي للوجستيات وتجارة الترانزيت

اعتبر الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان وزارة النقل عن الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2” داخل ميناء سفاجا البحري، يعد إنجازًا كبيرًا في إطار خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ولتحقيق التكامل بين مشروعات التنمية القومية في صعيد مصر والموانئ البحرية على البحر الأحمر.

خطط لاستغلال المكانة الجغرافية لمحافظة البحر الأحمر

أكد السمدوني أن الدولة المصرية لديها خطط لاستغلال المكانة الجغرافية لمحافظة البحر الأحمر لتصبح محورًا تجاريًّا، أحدهما في سفاجا والآخر في الغردقة. أوضح أنه نظرًا لجغرافية مصر الاستراتيجية مع سواحلها على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تعمل البلاد بنشاط على تطوير موانئها البحرية وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات وتسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير.

سبعة ممرات لوجستية دولية تطورها الدولة

أشار إلى أن تنفيذ محطة سفاجا 2 يمثل جزءًا من رؤية أشمل تشمل الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تطورها الدولة بهدف تعزيز دور مصر كمحور عالمي للنقل وخدمات الشحن.

المشروع يعتبر نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر

أكد أن المشروع يعتبر نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر ويساهم في خدمة حركة السياحة ونقل الركاب والبضائع. أشار السمدوني إلى أن الخدمات اللوجستية تُعدُّ أحد أساسيات التجارة الدولية في العالم في الوقت الحالي، مع تعدد سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي يبقى تعزيز هذا المسار أحد أهم محاور العمل في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية حتى يمكن تعزيز فعاليتها في الاقتصاد العالمي.

سفاجا 2” تعد البوابة البحرية الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد

وأوضح أن“ سفاجا 2” تعد البوابة البحرية الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ تخدم الأنشطة التعدينية داخل المثلث الذهبي (سفاجا – القصير – قنا)، كما تسهم في دعم خطط التصدير والاستيراد لمناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد، من خلال ربطها بالميناء وتوفير منظومة نقل حديثة تدعم التكامل الصناعي والخدمي في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.