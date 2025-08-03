يسري نصرالله عقب ظاهرة القبض على التيك توكرز: لماذا ننجذب لـ"الفساد الذوقي" ونهاجم منتجيه؟

عبر منشور على صفحته الرسمية، طرح المخرج يسري نصر الله تساؤلًا حول ظاهرة القبض على صناع المحتوى من "البلوجرز" و"التيك توكرز"، معربًا عن استغرابه من ردود الأفعال تجاه هذه القضية.

أشار نصرالله في منشوره، إلى أن الجميع، بمن فيهم من يقدمون هذا النوع من المحتوى على منصات مثل "تيك توك"، يدركون تمامًا أنه لا يمثل "فنًّا راقيًا" أو "معيارًا أخلاقيًّا" أو "قدوة حسنة".

"قلة أدب" و"فساد ذوقي"

وأضاف نصر الله أن هناك إجماعًا على وصف هذا المحتوى بأنه "قلة أدب" و"فساد ذوقي"، متسائلًا: "لماذا نُقبل جميعًا على هذا القدر من قلة الأدب والفساد الذوقي، بشرط أن يكون منتجه شخصًا يمكننا مهاجمته والانتقاص منه؟"، مطالبًا الجميع بالتفكير بعمق في هذا السؤال بدلًا من الاكتفاء بالاستنكار السطحي.

وجاءت تصريحات نصر الله عقب تصاعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على عدد من صناع المحتوى على منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” بسبب الإساءة إلى القيم المجتمعية أو تورطهم في قضايا أخرى.

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