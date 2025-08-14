الخميس 14 أغسطس 2025
بأمر إلهي، خبير يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تدفق مياه سد النهضة إلى بحيرة ناصر

سد النهضة، زف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أخبار سارة للمصريين، عن موعد تدفق مياه سد النهضة لمصر.

 

فتح بوابات سد تاكيزي على مصراعيها

وكتب “شراقي” تحت عنوان “فتح بوابات سد تاكيزي على مصراعيها لزيادة الأمطار”، وقال: "فتح بوابات سد تاكيزي على مصراعيها هذا الأسبوع نتيجة زيادة معدل هطول الأمطار في حوض نهر عطبرة في إثيوبيا، كما أدت إلى ارتفاع كبير في مناسيب نهر عطبرة عند مدينة عطبرة التي يلتقي فيها نهر عطبرة بنهر النيل الرئيسي، كما أفاد  المهندس بكري حسن في السودان أيضًا بأنه تم رفع المضخات إلى المستوى الأخير بالنسبة لمحطة مياه الشرب".

وأضاف:" يقع سد تاكيزي على نهر عطبرة أحد روافد نهر النيل الثلاثة التي تأتي من إثيوبيا، ويساهم بنحو 11 مليار م3 (13% من إيراد النيل السنوي)، وهو على بعد 300 كم من سد أعالي عطبرة بالسودان. يقع السد داخل إقليم التيجراي وعلى بعد مئات الأمتار من إقليم الأمهرة التي يقع فيها معظم خزان السد بسعة  حوالي 9 مليارات م3، تم إنشاؤه بواسطة شركة صينية عام 2009".


وتابع: "سد تاكيزي هو أطول سد مقوس في إفريقيا بارتفاع 188 مترًا وينتج 300 ميجاوات من الكهرباء، تتدفق المياه من سد تاكيزي نحو السودان ليمر من سدي أعالي عطبرة وستيت (سعة تخزينية حوالي 4 مليارات م3)، ثم سد خشم القربة (0.5 مليار م3) ثم النيل الرئيسي متجهًا إلى مستقرها في بحيرة ناصر.


واختتم: "مياه سد النهضة فى طريقها للتدفق إلى السودان ومصر قريبًا جدًّا إن شاء الله، والسد العالي جاهز".

الجريدة الرسمية
ads