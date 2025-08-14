الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

مطاردة مجهولين سيارة
مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها، فيتو

شهد طريق أبو حماد–بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة تسببت في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طاردت سيارة نصف نقل حمراء، تحمل عدة أشخاص، سيارة ملاكي يقودها شاب برفقة والدته وشقيقتيه وزوجته، وذلك بنطاق قرية منشأة العباسة بمركز أبو حماد.

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

والدة قائد السيارة تروي تفاصيل الواقعة 

وقالت والدة الشاب في روايتها: "أحد ركاب السيارة الحمراء طلب من ابني خفض زجاج السيارة، ثم وجه له كلمات خادشة قائلًا: هي الليلة بكام مع البنات دول؟ فطلبت من ابني التزام الهدوء والإسراع حتى نصل إلى نقطة شرطة أو كمين للإبلاغ عما يحدث".

<span style=
مطاردة نصف نقل تنتهي بمحاولة خطف فتاة وضرب شقيقها، والأمن يفحص مقطع الفيديو، فيتو

وأضافت: "استمرت المطاردة، وفوجئنا بنزول اثنين من ركاب السيارة النصف نقل وركوبهما ميكروباص، الذي اعترض طريقنا، وحاول أحدهم جذب ابنتي سمر من السيارة بالقوة لإنزالها، قبل أن ينهالوا بالضرب المبرح على ابني".

 

الاتصال بالنجدة وتجمع أصحاب المحال والورش

وتابعت: "وسط الصراخ، تجمع أصحاب مجزر آلي على جانبي الطريق، وحاول المتهمون إيهامهم بأننا لصوص، لكني صرخت وأكدت أنني دكتورة وابني مهندس، وأنهم كاذبون، ثم اتصلت بالنجدة، ففر الجناة هاربين قبل أن تصل القوة الأمنية.

مطاردة نصف نقل تنتهي بمحاولة خطف فتاة وضرب شقيقها…والأمن يفحص مقطع الفيديو،فيتو
مطاردة نصف نقل تنتهي بمحاولة خطف فتاة وضرب شقيقها، والأمن يفحص مقطع الفيديو، فيتو

“فيديو يكشف الواقعة.. والأمن يبدأ التحقيقات

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظات من الواقعة، وسط مطالبات بسرعة ضبط الجناة. 

وأكدت مصادر أمنية بالشرقية أن الأجهزة المختصة تقوم حاليًّا بفحص الفيديو للتأكد من صحته وتوقيته.

مطاردة نصف نقل تنتهي بمحاولة خطف فتاة وضرب شقيقها…والأمن يفحص مقطع الفيديو،فيتو
مطاردة نصف نقل تنتهي بمحاولة خطف فتاة وضرب شقيقها، والأمن يفحص مقطع الفيديو،فيتو

ولم تتمكن فيتو من التحقق من صحة المقطع المتداول بشكل مستقل حتى الآن، بالتوازي مع استدعاء السيدة ونجلها لسماع أقوالهما، وتكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين.

سيارة تطارد أسرة كاملة بالشرقية محاولة اختطاف فتيات بالشرقية طريق أبوحماد بلبيس قرية منشاة العباسة بالشرقية اخبار محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية امن الشرقية وزارة الداخلية

