زي الفل وبكرة يوم حاسم، محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام

تطور جديد عن الحالة الصحية للفنانة أنغام كشف عنه الإعلامي محمود سعد في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الإعلامي محمد سعد إن الفنانة أنعام تنتظر نتائج التحاليل المعملية، في أعقاب إجراء جراحة استئصال الكيس الدهني وجزء صغير من البنكرياس.

وأوضح سعد، أن من المتوقع صدور نتائج التحاليل، صباح اليوم الخميس، وستحدد الاتجاه الطبي المقبل، وقال: "إذا جاءت التحاليل مطمئنة، فستكون هناك أنباء طيبة عن حالتها".

وقال إن أنغام، التي تربطه بها صداقة وثيقة، فوضته بالحديث إلى الرأي العام بشأن تفاصيل وضعها الصحي، مطمئنًا جمهورها بأنها بخير.

وتابع:" وضع أنغام مستقر وزي الفل، وما تصدقوش الكلام إنها في العزل وغيره، المطربة ترقد في غرفتها داخل المستشفى معاها أصدقائها بوضع صحي جيد وأعتقد أنها بتبعت رسايل وبتاكل وبتشرب".



وكان الإعلامي محمود سعد، كشف في منشور سابق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، قائلًا إن حالتها مستقرة.

وقال سعد: “اطمأننت على أنغام النهاردة من دقائق وهي الحمد لله بخير.. بتتحسن كل يوم أكتر من اللي قبله، لكن العملية كبيرة والمشوار مش بسيط وهياخد وقت،والحمد لله في تحسن وتعامل مع الحياة أفضل كل يوم، وإن شاء الله تخرج من المستشفى خلال أيام وتطمنكم بنفسها”.

