بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)

اقتحم عدد من المتظاهرين الإسرائيليين مطار "بن جوريون" الدولي في، وسكبوا الدقيق فوق أرضياته، احتجاجًا على استمرار حرب غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ناشطين مناهضين للحرب من حركة "نقف معًا" (Stand Together) سكبوا أكياسًا من الدقيق في المطار.

وأوضحت الصحيفة أن النشطاء أقاموا فعاليتهم الاحتجاجية ضد حرب غزة واحتجوا بسكب الدقيق عند مدخل منطقة الإقلاع في مطار "بن جوريون".

עכשיו בנתב״ג: פעילים נגד המלחמה מתנועת עומדים ביחד שפכו שקי קמח ומוחים בכניסה לאיזור ההמראות



צילום: @tomerappelbaum pic.twitter.com/zTpgISAKRC August 13, 2025

ونشرت الصحيفة مقطعًا مصورًا يظهر فيه ناشطون وقد افترشوا الأرض وسكبوا الدقيق في المكان وعلى ملابسهم، مرددين شعارات ضد الحرب.



يذكر أن المظاهر الاحتجاجية ضد الحرب على غزة تصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أبرزها اقتحام عدد من المتظاهرين أحد مقرات القناة 13 العبرية والمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

وتتصاعد التظاهرات في تل أبيب والمدن الإسرائيلية المختلفة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف حرب غزة والعمل على إبرام صفقة تعيد كافة الرهائن لعائلاتهم.

