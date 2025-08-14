لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

لفظ أحمد أبو هشيمة، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، ليلحق بوالده الذي توفي في ذات الحادث.

لحق بوالده.. وفاة أحمد نجل مدير مكتب الامن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الصحراوي وتحديدا أمام قرية البسقلون التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع أبو هشيمة فتحي مدير مكتب الأمن الصناعي في مركز العدوة وإصابة نجلة الذي لحق به منذ قليل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

