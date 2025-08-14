الأعلى منذ 2021، "بيتكوين" تسجل مستوى قياسيا جديدا

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيًّا مرتفعًا جديدًا اليوم الخميس مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

تشهد العملة المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة تقارب 3%، حيث بلغ المؤشر مستوى قياسيًّا جديدًا متجاوزًا 124 ألف دولار، وفق بيانات التداول.

وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 0.9 في المئة إلى 124002.49 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة المسجلة في يوليو.

وخلال اليوم، وصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة الإيثر إلى 4780.04 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.

وأوضح محلل السوق لدى «آي.جي» توني سيكامور إن ارتفاع سعر البتكوين يأتي مدعوما بتزايد اليقين في شأن تحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، والشراء المؤسسي المستدام، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة.



"بيتكوين" هو نظام لا مركزي للعملة المشفرة التي تحمل نفس الاسم، ويعتمد على تقنية البلوك تشين حيث يمكن لأي مستخدم - مشارك في النظام - "تعدين" (إصدار) العملة. ويتطلب ذلك إنشاء كتل جديدة للنظام.

