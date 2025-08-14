نتنياهو: لدينا القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيشه يمتلك القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة، غير أن الهدف المعلن يقتصر على القضاء على حركة حماس.

نتنياهو يستشهد بقصف مدينة ألمانية في الحرب العالمية الثانية

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن بإمكان إسرائيل تنفيذ قصف على غرار ما فعله الحلفاء بمدينة درسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

أخطاء استخبارية إسرائيلية

وأشار إلي أن هجوم السابع من أكتوبر “طوفان الأقصى” شهد إخفاقات واضحة وأخطاء استخبارية في إسرائيل.

وأكد أن تغيير النظام في إيران لم يكن من أهداف الحرب، لكنه قد يكون من نتائجها، لافتًا إلي أن المعركة الحالية لا تقتصر على مواجهة حماس بل تشمل إيران ووكلاءها في المنطقة.

وأفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن شروط تل أبيب لإنهاء حرب غزة قد تكون صارمة وتمنع التوصل إلى صفقة شاملة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، أن تل أبيب تخوض حربًا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها.

