الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: لدينا القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيشه يمتلك القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة، غير أن الهدف المعلن يقتصر على القضاء على حركة حماس.

 

نتنياهو يستشهد بقصف مدينة ألمانية في الحرب العالمية الثانية

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن بإمكان إسرائيل تنفيذ قصف على غرار ما فعله الحلفاء بمدينة درسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

 

أخطاء استخبارية إسرائيلية 

وأشار إلي أن هجوم السابع من أكتوبر “طوفان الأقصى” شهد إخفاقات واضحة وأخطاء استخبارية في إسرائيل.

وأكد أن تغيير النظام في إيران لم يكن من أهداف الحرب، لكنه قد يكون من نتائجها، لافتًا إلي أن المعركة الحالية لا تقتصر على مواجهة حماس بل تشمل إيران ووكلاءها في المنطقة.

 

وأفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن شروط تل أبيب لإنهاء حرب غزة قد تكون صارمة وتمنع التوصل إلى صفقة شاملة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، أن تل أبيب تخوض حربًا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل طوفان الأقصى

مواد متعلقة

إعلام عبري: شروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة تمنع التوصل إلى صفقة شاملة

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

نتنياهو يزعم: نخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ‎إيران ووكلائها

الخارجية الفلسطينية: تصريحات ‎نتنياهو بشأن "‎إسرائيل الكبرى" انتهاك للقانون وتغطية على جرائمه

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الأكثر قراءة

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

سيناريو خيالي، باريس سان جيرمان يهزم توتنهام ويتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ريمونتادا مكتملة، تعادل قاتل بين باريس وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads