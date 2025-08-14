الخميس 14 أغسطس 2025
توب وشنطة يد بـ"نص مليون جنيه"، إطلالة خيالية لـ إليسا بمطار القاهرة استعدادا لحفل الساحل (صور)

على طريقة الهضبة عمرو دياب، ظهرت  الفنانة إليسا بمطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء بإطلالة خيالية، استعدادًا لإحياء حفلها في الساحل الشمالي، وخطفت الأنظار بملابسها.

وظهرت إليسا وهي ترتدي Top من الشبك داكن من أماكن وشفاف من أخرى، من تصميم العلامة التجارية Nanushka، ويصل سعره إلى 402 يورو، أي ما يعادل 22 ألفًا و738 جنيهًا مصريًّا.

 

ونسقت إليسا إطلالاتها البسيطة التي تناسب سفرها عبر طائرة، مع حقيبة أنيقة من دار Dior، بلون بيج، يصل سعرها إلى 305 آلاف و601 جنيه.

وتستعد إليسا، لإحياء حفل غنائي في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، يوم الخميس 14 أغسطس الجاري.

 

حفل إليسا في الساحل الشمالي 

يمثل هذا الحفل عودة إليسا القوية للجمهور المصري بعد غياب دام عامًا كاملًا عن الساحة الفنية في مصر، حيث تنتظرها جماهيرها بحماس وترقب.

تفتتح إليسا الحفل بمجموعة من أشهر وأهم أغانيها المميزة، التي تتنوع ما بين الأغاني الرومانسية، والإيقاعية، وتلك التي تعكس قصص مشاعر مرهفة شاركت فيها جمهورها على مدى سنوات طويلة.

وحققت إليسا، نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قدمت تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي لاقى صدى واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

