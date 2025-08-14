الخميس 14 أغسطس 2025
سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي

السوبر الأوروبي، في لقطة تاريخية لم تحدث من قبل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مشاركة طفلين فلسطينيين في تتويج وتوزيع الميداليات بكأس السوبر الأوروبي.

وشهد مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي، مشاركة طفلين فلسطينيين، الأولى تالا وتبلغ من العمر 12 عاما، ونقلت إلى إيطاليا لتلقي العلاج بعد بدء حرب الكيان الصهيوني على غزة.

أما الطفل الثاني فاسمه محمد ويبلغ من العمر 9 سنوات، وفقد والديه خلال الحرب، وتعرض لإصابات بجروح بالغة، وتوجه إلى إيطاليا أيضا لتلقي العلاج.

باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي

وتوج فريق باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الأوروبي 2025، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بركلات الترجيح.

سجل هدفي توتنهام كل من، فان دي فين في الدقيقة 39، وكريستيان روميرو في الدقيقة 48، فيما جاء هدفي باريس سان جيرمان من خلال لي كانج إن في الدقيقة 85، وجونتشالو راموس في الدقيقة 94.

