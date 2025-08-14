تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

قتل شاب على يد والدته بمحافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، إثر خلاف حاد نشب بينهما في منزلها بمنطقة كرموز.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بمقتل شاب على يد والدته بمنطقة كرموز بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه، في مطلع العقد الثاني من عمره، كان يعيش مع والده منذ انفصال والديه، وكان يزور والدته، وخلال زيارته الأخيرة، سألته عن سبب انقطاعه عن رؤيتها لفترة طويلة، فأخبرها بأنه يرتبط بعلاقات مع آخرين، وهو ما اعتقد أنها سترفضه.

وأوضحت التحريات أن الأم ثارت غضبًا، وأحضرت “شومة” وانهالت عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل نطاق دائرة قسم شرطة كرموز.

وجرى ضبط المتهمة، والتحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

