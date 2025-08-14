الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

قتل شاب على يد والدته بمحافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، إثر خلاف حاد نشب بينهما في منزلها بمنطقة كرموز.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

162 ألف جنيه للمتر، أرقام خيالية يحققها جهاز مدينة بدر من بيع 11 محلا تجاريا

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بمقتل شاب على يد والدته بمنطقة كرموز بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه، في مطلع العقد الثاني من عمره، كان يعيش مع والده منذ انفصال والديه، وكان يزور والدته، وخلال زيارته الأخيرة، سألته عن سبب انقطاعه عن رؤيتها لفترة طويلة، فأخبرها بأنه يرتبط بعلاقات مع آخرين، وهو ما اعتقد أنها سترفضه.

وأوضحت التحريات أن الأم ثارت غضبًا، وأحضرت “شومة” وانهالت عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل نطاق دائرة قسم شرطة كرموز.

وجرى ضبط المتهمة، والتحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية كرموز أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

162 ألف جنيه للمتر، أرقام خيالية يحققها جهاز مدينة بدر من بيع 11 محلا تجاريا

6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول (بدون الصفقات) خلال جلسة الأربعاء

الأكثر قراءة

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

بأمر إلهي، خبير يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تدفق مياه سد النهضة إلى بحيرة ناصر

لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

جات له غيبوبة سكر، وفاة أحد أقارب العروسين أثناء رقصه بقاعة الأفراح في قنا

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads