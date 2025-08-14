الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر وإسبانيا بمونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، والدوري المصري الممتاز، وبطولة إفريقيا لكرة السلة رجال “الأفروباسكت”.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في مونديال كرة اليد

أيسلندا × الدنمارك - 5 عصرًا

النرويج × السويد - 5 عصرًا | أون سبورت 2

مصر × إسبانيا - 7:30 مساءً | أون سبورت 2

ألمانيا × المجر - 7:30 مساءً

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت - 6 مساء | أون سبورت 1

زد × سيراميكا كليوباترا - 6 مساء

طلائع الجيش × المصري - 9 مساء | أون سبورت 2

بيراميدز × الإسماعيلي - 9 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في بطولة إفريقيا لكرة السلة

أوغندا × مالي - 4:30 عصرًا

ليبيا × جنوب السودان - 6 مساءً

مصر × السنغال - 7:30 مساءً

غينيا × أنجولا - 9 مساءً 

مباريات اليوم بطولة العالم لكرة اليد للناشئين الدوري المصري بطوله افريقيا لكره السله الدنمارك السويد

