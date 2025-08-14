الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

اليوم، غلق باب الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس تلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بعد إعلان النتيجة رسميًّا، الثلاثاء الماضي.

وتتلقى الهيئة  الطعون من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.


وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

 

موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستُجرى في خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025، بينما تُجرى داخل جمهورية مصر العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستُعقد بين المرشحين الواردة أسماؤهم قرين كل دائرة انتخابية، وذلك وفق الجدول المعلن رسميًّا.


محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.


محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

