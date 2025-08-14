الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرة في ملعب أمريكا وبيان لـ"حماس"، إسرائيل تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات مع حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

وضعت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، شرطًا لاستئناف المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإعادة الرهائن.

تزامن ذلك مع تداول الإعلام العبري، تقارير عن تجهيز "مقترح محدث" للتهدئة في قطاع غزة، يعمل عليه الوسطاء.

ويأتي ذلك وسط إصرار نتنياهو على خطته لاحتلال مدينة غزة تمهيدًا لاحتلال القطاع بالكامل، والسيطرة عليه عسكريًا وإداريًا، بعد إسقاط حكم حركة "حماس" بشكل نهائي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "المحادثات مع حماس قد تستأنف حال قدمت الولايات المتحدة والوسطاء خطة تلبي مطالب إسرائيل".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "القيادة السياسية عازمة على المضي قدمًا في عملية السيطرة على مدينة غزة".

من جهتها، قالت القناة 13 العبرية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار قد يصدر قريبًا من جانب "حماس".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "نتنياهو متردد بشأن مسألة القبول بصفقة جزئية، لكن إذا وُضع أمامه مقترح لن يتمكن من تجاهله".

وذكرت القناة أنه "بحسب التقديرات الإسرائيلية، التي وصلت أيضًا إلى نتنياهو، هناك نية من جانب حماس والوسطاء لطرح مقترح محدّث قريبًا".

بالتوازي مع ذلك، قالت القناة إن رئيس الأركان وافق على الفكرة الرئيسية لخطة الهجوم على غزة، وأكد على أهمية رفع الجاهزية والاستعداد لتعبئة الاحتياطيات، مع إنعاش وتوفير مساحة لالتقاط الأنفاس للمهام القادمة.

في المقابل، طالبت حركة "حماس"، في بيان لها، "المجتمع الدولي لإدانة تصريحات نتنياهو ووقف عدوانه على غزة ومنع توسيع حربه المهددة للأمن الدولي".

واعتبرت الحركة أن "تصريحات نتنياهو تجسيد لحالة الجنون التي تحكم سلوكه وتقود حرب إبادة وتجويع بغزة وتسعى لتوسيع العدوان"، في إشارة لحديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة السياسية في إسرائيل بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المفاوضات مع حركة حماس إعادة الرهائن حركة حماس قطاع غزة احتلال مدينة غزة صحيفة هآرتس العبرية خطة الهجوم على غزة

الأكثر قراءة

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

أسعار المانجو اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، قفزة في الفونس وانخفاض جديد بالزبدية

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads