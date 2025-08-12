نشرة أخبار مصر أبرزها.. الرئيس السيسي يفتتح منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر العيني غدا.. حقيقة ظهور محمد صلاح بإعلان المتحف المصري الكبير

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا بويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة سير العمل في المشروعات القومية بمختلف القطاعات.

وعقب انتهاء الاجتماع، ينتقل رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الحكومة بقصر العيني، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لاستعراض ما تم التوصل إليه من قرارات، وتسليط الضوء على أبرز ما جاء في مناقشات المجلس، فضلًا عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على أجندة العمل الحكومي.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستُجرى في خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025، بينما تُجرى داخل جمهورية مصر العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستُعقد بين المرشحين الواردة أسماؤهم قرين كل دائرة انتخابية، وذلك وفق الجدول المعلن رسميًا.

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك والذى ارتفع بمعدل 600 ميجاوات بالمقارنة للحمل الأقصى أمس الإثنين.

ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء

وبلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 39500 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقا لما سجلته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى أمس الإثنين 38900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضى 38000 ميجاوات.

تقليل الاغتراب 2025 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنا

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:

• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق أن العالم كله اهتز عندما تم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن أول نوفمبر هو ميعاد مناسب لافتتاح المتحف.

وقال حواس فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم إن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون أسطوريا، وأنه يتم حاليا طبع الدعوات لكافة المسئولين الكبار سواء رؤساء جمهوريات أو ملوك وملكات.

أكدت وزارة السياحة والآثار أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.

حقيقة الفيديو المتداول للترويج للمتحف المصري الكبير

وتوضح الوزارة أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسئول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفًا يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.

كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.

