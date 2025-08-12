الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

مواعيد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستُجرى في خارج جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025، بينما تُجرى داخل جمهورية مصر العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أغسطس 2025.

 

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستُعقد بين المرشحين الواردة أسماؤهم قرين كل دائرة انتخابية، وذلك وفق الجدول المعلن رسميًا.

 

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.


محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

