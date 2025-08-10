الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل:

رئيس الوزراء يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، المُقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف العام على التجهيز لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وعدد من المسئولين.

 

مدبولي: نحرص على التناغم بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنظيم الاحتفالية لظهورها بالصورة المميزة التي تعكس قيمة هذا الصرح الحضاري 

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة المُستمرة لاستعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؛ بعد إعلان الموعد الجديد للافتتاح، وذلك لضمان التكامل والتناغم بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنظيم الاحتفالية، وظهورها بالصورة المميزة التي تعكس قيمة هذا الصرح الحضاري، والأهمية الوطنية لحدث افتتاحه.  

بدوره، تناول السفير ياسر شعبان، موقف قائمة المدعوين من قادة العالم لهذا الحدث الفريد، مُؤكدًا أنه تم إرسال الدعوات لدول العالم المختلفة، كما يتم متابعة هذا الملف من خلال سفراء مصر في الخارج سعيًا لاستهداف حضور العدد الأكبر من قيادات الدول. وتم أيضًا استعراض قائمة أبرز الشخصيات العامة الذين تمت دعوتهم لحضور الاحتفالية.

من جانبه، عرض  محمد السعدي، عددًا من محاور التحضير لاحتفالية المتحف المصري الكبير، حيث شرح الاستعدادات الجارية لتنظيم الحفل الرئيسي واستعراض ملخص عن فقراته، وكذا الفعاليات المُصاحبة، كما تناول موقف التغطية الإعلامية المُتوقعة للحدث، حيث لفت إلى وجود إقبال كبير من مُختلف المنصات الإعلامية العالمية على تغطية الاحتفالية إعلاميًا، حيث من المنتظر أن تكون الاحتفالية في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي نظرًا للقيمة الحضارية للمتحف الكبير الذي يتجاوز الدائرة الوطنية ليعد إرثًا حضاريًّا عالميًّا.  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

الدولة تواصل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم.. دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه.. أكثر من 7.8 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة".. 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية

مدبولي يراجع خطة إنعاش الاقتصاد، ومؤشرات إيجابية للتضخم والاستثمار

رئيس وزراء السودان: العهد مع مصر لن ينكسر

مدبولي: نحن والسودان كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي

إنجاز طبي جديد، مستشفيات البحيرة تحصد جوائز عالمية في علاج الجلطات المخية

الاتفاق على تعزيز التعاون، نص البيان المشترك للقاء رئيس الوزراء مع نظيره السوداني

رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة (صور)

مدبولي في مؤتمر اليوم: بدء تفعيل قانون الإيجارات القديمة.. أول نوفمبر موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف الكبير.. تكثيف المرور على شبكات الكهرباء والمياه خلال الصيف

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads