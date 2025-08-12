الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة غدًا.. والمؤتمر الصحفي في "قصر العيني"

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة سير العمل في المشروعات القومية بمختلف القطاعات.

وعقب انتهاء الاجتماع، ينتقل رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الحكومة بقصر العيني، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لاستعراض ما تم التوصل إليه من قرارات، وتسليط الضوء على أبرز ما جاء في مناقشات المجلس، فضلًا عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على أجندة العمل الحكومي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الإسبوعي العاصمة الإدارية الجديدة المشروعات القوميه مقر الحكومة بقصر العيني

مواد متعلقة

تقليل الاغتراب 2025، رابط سريع للتقديم

اعرف فرصك، قائمة الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2025 بالمرحلة الثالثة (نظام حديث)

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء بالديوان الملكي بالحسينية

رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المشتركة

توقيع 10 وثائق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء ناعيا علي المصيلحي: كان نموذجًا للمسئول الجاد والمُخلص لقضايا أمته

رئيس الوزراء يصل العاصمة الأردنية عمّان

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads