عبد الله عبد الموجود يتألق بقراءة مؤثرة تلامس القلوب في «دولة التلاوة»(فيديو)

دولة التلاوة، شهدت إحدى حلقات برنامج «دولة التلاوة» تألق المتسابق عبد الله عبد الموجود، الذي قدم تلاوة قرآنية مؤثرة اتسمت بالخشوع والإتقان، ولمست قلوب الحضور ولجنة التحكيم، مؤكدة امتلاكه موهبة قرآنية متميزة وقدرة واضحة على الأداء المتوازن والتحكم في مخارج الحروف وأحكام التجويد.

أداء خاشع يعكس تمكّنًا من أحكام التلاوة وقدرة لافتة على التأثير الروحي

وجاءت تلاوة عبد الله عبد الموجود محملة بمشاعر روحانية عالية، حيث ظهر التمكّن الواضح من أحكام التلاوة، مع أداء صوتي متزن ونقل صادق لمعاني الآيات، ما أضفى على التلاوة حالة من الخشوع والتأثير العميق لدى المستمعين.

تفاعل واضح من لجنة التحكيم وإشادة بالمستوى الصوتي والأداء العام

وشهدت الفقرة تفاعلًا لافتًا من أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، الذين أشادوا بالمستوى المتميز الذي قدمه المتسابق، مؤكدين أن الأداء يعكس موهبة حقيقية وقدرة على التطور في المراحل المقبلة من المنافسة، في ظل التزامه بقواعد الترتيل والتجويد.

«دولة التلاوة» منصة لاكتشاف الأصوات القرآنية الواعدة ودعم الموهوبين

ويأتي تألق عبد الله عبد الموجود ضمن أهداف برنامج «دولة التلاوة»، الذي يسعى إلى اكتشاف الأصوات القرآنية الواعدة في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديمها في إطار علمي ومنهجي، يجمع بين الالتزام بأحكام التلاوة والجمال الصوتي والتأثير الروحي.

منافسة قوية بين المتسابقين لاختيار الأفضل في مراحل التصفيات النهائية

وتشهد حلقات البرنامج منافسة قوية بين المتسابقين، في ظل مستويات متقاربة وأداء متميز من عدد كبير من المشاركين، ما يزيد من حدة التحدي ويعكس حجم المواهب القرآنية المشاركة، وسط متابعة جماهيرية متزايدة لبرنامج «دولة التلاوة».

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي لتقييم المواهب



وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية على مستوى مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب مجموعة من أبرز القراء من داخل وخارج مصر مثل الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.



جوائز ضخمة وتكريم الفائزين بمراكز الترتيل والتجويد وصوتيهما يتم إذاعته على قناة مصر قرآن كريم



ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية وتحفيز الشباب على التفوق والتميز في علوم القرآن الكريم.

