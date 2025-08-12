الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
ads

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق أن العالم كله اهتز عندما تم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن أول نوفمبر هو ميعاد مناسب لافتتاح المتحف.


وقال حواس فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم إن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون أسطوريا، وأنه يتم حاليا طبع الدعوات لكافة المسئولين الكبار سواء رؤساء جمهوريات أو ملوك وملكات.


وأضاف أنه لأول مرة يتم افتتاح قاعة توت عنخ آمون وبها أكثر من 300 قطعة آثرية سيتم عرضها لأول مرة بعد أن تم ترميمها على يد مرممين مصريين، وأن برنامج حفل افتتاح المتحف سيكون أسطوريا”.


وعن فيديو إعلان افتتاح المتحف المصري الكبير الذى تم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي والذى ظهر فيه ميسي، أكد: " أن هذا الإعلان تم إعداده من أشخاص ليس لهم صلة بافتتاح المتحف.
 

حقيقة الفيديو المتداول للترويج للمتحف المصري الكبير
 

كانت وزارة السياحة والآثار  أكدت أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.

وتوضح الوزارة أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسئول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفًا يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.


كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.


إصدار الأفلام الدعائية الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير


و تشدد الوزارة على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصرًا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وهي: المنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف والصفحات الرسمية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدعو وزارة السياحة والآثار جمهور الشعب المصري ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد غير الموثوقة أو تداولها، مؤكدة أن أي أخبار أو مواد رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في التوقيت المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور زاهى حواس وزير الأثار الأسبق المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

ظهر به صلاح وميسي، السياحة تكشف حقيقة الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

رئيس الوزراء يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأهلي يتفق مع نجم الفريق على التجديد 5 سنوات

السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads