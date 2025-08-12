زاهي حواس يكشف مفاجأة عن افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق أن العالم كله اهتز عندما تم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أن أول نوفمبر هو ميعاد مناسب لافتتاح المتحف.



وقال حواس فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم إن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون أسطوريا، وأنه يتم حاليا طبع الدعوات لكافة المسئولين الكبار سواء رؤساء جمهوريات أو ملوك وملكات.



وأضاف أنه لأول مرة يتم افتتاح قاعة توت عنخ آمون وبها أكثر من 300 قطعة آثرية سيتم عرضها لأول مرة بعد أن تم ترميمها على يد مرممين مصريين، وأن برنامج حفل افتتاح المتحف سيكون أسطوريا”.



وعن فيديو إعلان افتتاح المتحف المصري الكبير الذى تم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي والذى ظهر فيه ميسي، أكد: " أن هذا الإعلان تم إعداده من أشخاص ليس لهم صلة بافتتاح المتحف.



حقيقة الفيديو المتداول للترويج للمتحف المصري الكبير



كانت وزارة السياحة والآثار أكدت أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.

وتوضح الوزارة أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسئول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفًا يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.



كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.



إصدار الأفلام الدعائية الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير



و تشدد الوزارة على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصرًا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وهي: المنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف والصفحات الرسمية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدعو وزارة السياحة والآثار جمهور الشعب المصري ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد غير الموثوقة أو تداولها، مؤكدة أن أي أخبار أو مواد رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في التوقيت المناسب.

