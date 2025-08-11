الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ فترة الصمت الدعائي اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد تصويت المصريين في الداخل والخارج بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

ويُجرى تصويت الإعادة للمصريين في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس الجاري بينما يتم تصويت الإعادة داخل مصر يومي لأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025.

موعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 4 سبتمبر

كما أوضحت الهيئة أنه سيتم الفصل في التظلمات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه لخميس 4 سبتمبر 2025.

غدا، الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء 12 أغسطس 2025، على مسرح التلفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، وذلك لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضحت الهيئة أن حضور المؤتمر يقتصر على الصحفيين والإعلاميين الحاصلين على التصاريح أو الكارنيهات المعتمدة، مع السماح بحضور المصورين لتغطية الحدث، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل والحضور.

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه الشكر لممثلي وسائل الإعلام على تعاونهم ومتابعتهم المستمرة لمجريات العملية الانتخابية.

