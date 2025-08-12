ظهر به صلاح وميسي، السياحة تكشف حقيقة الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت وزارة السياحة والآثار أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.

حقيقة الفيديو المتداول للترويج للمتحف المصري الكبير

وتوضح الوزارة أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسئول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفًا يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.

كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.

إصدار الأفلام الدعائية الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير

و تشدد الوزارة على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصرًا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وهي: المنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف والصفحات الرسمية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدعو وزارة السياحة والآثار جمهور الشعب المصري ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد غير الموثوقة أو تداولها، مؤكدة أن أي أخبار أو مواد رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في التوقيت المناسب.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيديو ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الأمريكي والنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وعدد من الفنانين الآخرين للترويج للمتحف المصري الكبير.

