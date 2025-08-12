الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية، والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024.
 

موعد إقرار الزيادات الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء 

 وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها على استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف.
 

 

مراحل إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهي من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها، مشيرا إلي أن الزيادات الجديدة سيجري العمل بها خلال شهر أغسطس الجاري ويبدأ تحصيلها خلال شهر سبتمبر المقبل.
 

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 

 وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

  • الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا
  • الشريحة الثانية من 51 كيلووات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء وزارة الكهرباء شرائح الكهرباء اسعار شرائح الكهرباء الزيادات الجديدة علي أسعار شرائح الكهرباء مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الكهرباء تحقق ارتفاعا في الأحمال وزيادة بالاستهلاك والأقصى يصل لـ 38900 ميجاوات

السياحة تعلن عن أول استعدادات تسجيل الشركات لموسم حج 1447 هـجريا

رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ويشيد بروعة الحضارة المصرية

نائب وزير السياحة تشارك في الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

السياحة تكشف تفاصيل حريق كافتيريا وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر

الكهرباء تعلن تدشين مشروع لتخزين الطاقة بنظام المحطات المنفصلة

وزير الكهرباء يعلن نجاح إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لأول مرة فى مصر

وزير الكهرباء يبحث مع شركة أيما باور الإماراتية التوسع في محطات تخزين الطاقة

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

توقيع 10 وثائق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads