أخبار مصر

مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2714 لسنة 2025 بإنشاء لجنة دائمة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى "اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية"، على أن يترأسها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتضم اللجنة في عضويتها المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس معهد التخطيط القومي، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات، تشمل: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار والتجارة الخارجية، الداخلية، والدفاع، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يكون ممثلو الوزارات والجهات في اللجنة من شاغلي الدرجة العالية أو ما يعادلها، على أن يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو الجهاز المعني.

