مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2714 لسنة 2025 بإنشاء لجنة دائمة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى "اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية"، على أن يترأسها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتضم اللجنة في عضويتها المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس معهد التخطيط القومي، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات، تشمل: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار والتجارة الخارجية، الداخلية، والدفاع، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يكون ممثلو الوزارات والجهات في اللجنة من شاغلي الدرجة العالية أو ما يعادلها، على أن يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو الجهاز المعني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.