الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في ثاني أيام الموجة الحارة، الشبكة الموحدة للكهرباء تسجل رقما قياسيا جديدا

الشبكة الموحدة للكهرباء
الشبكة الموحدة للكهرباء

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك والذى ارتفع بمعدل 600 ميجاوات بالمقارنة للحمل الأقصى أمس الإثنين.
 

ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء 

وبلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 39500 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقا لما سجلته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى أمس الإثنين 38900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضى 38000 ميجاوات.

تمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال، ومجابهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، فى إطار خطة العمل المرحلية والإجراءات التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف والالتزام بمعايير الكفاءة فى التشغيل والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقا طبقا للأكواد العالمية، ورصدت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.

إجراءات ضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود فى جميع المحافظات، ومن جانبه تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الالتزام بتنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية " انتاجا، ونقلا، وتوزيعا" للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية، موجها بتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر،والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق الاستقرار للشبكة.

قال الدكتور محمود عصمت إن المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود مستمرة، وهناك تواجد ميداني دائم لرؤساء الشركات ومسئولي منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار خطة العمل التي تم اقرارها للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى التأكيد على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، موضحا الالتزام والتكاتف من قبل جميع أفراد المنظومة لضمان قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الأحمال ومعدلات الزيادة فى الاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة والاستمرارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحمال الكهربائية الشبكة الكهربائية الموحدة الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الشبكة القومية للكهرباء الشبكة الكهربائية المركز القومي للتحكم

مواد متعلقة

ظهر به صلاح وميسي، السياحة تكشف حقيقة الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير

شريف فتحي يلتقي مسئولي السياحة بالبوسنة والهرسك لبحث التعاون

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك لبحث تعزيز التعاون

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

الكهرباء تحقق ارتفاعا في الأحمال وزيادة بالاستهلاك والأقصى يصل لـ 38900 ميجاوات

السياحة تعلن عن أول استعدادات تسجيل الشركات لموسم حج 1447 هـجريا

رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ويشيد بروعة الحضارة المصرية

نائب وزير السياحة تشارك في الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

الأكثر قراءة

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال الناشئين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads