أخبار مصر

موعد غلق باب تقليل الاغتراب 2025 وضوابط القبول

تقليل الاغتراب 2025
تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب 2025، كشفت وزارة التعليم العالى تفاصيل مرحلة تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

موعد غلق باب تقليل الاغتراب 2025

وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب حتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:
• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.
• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.
• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.
• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ضوابط التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 

  يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص،  أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:
• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.
• مراعاة الطاقة الاستيعابية.
• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

