رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ويشيد بروعة الحضارة المصرية

زار رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، والوفد المرافق له، المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

زيارة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الي مصر

وكان في استقباله بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبه والوفد في جولة شملت البهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف ومقتنياته الفريدة، ومن أبرزها مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي سيتم عرضها كاملة وافتتاحها مع الافتتاح الرسمي للمتحف في الأول من نوفمبر المقبل.

الزيارات الرسمية للمتحف المصري الكبير

وأعرب رئيس جمهورية فيتنام عن إعجابه بالتصميم المعماري للمتحف وما يضمه من كنوز أثرية متميزة، كما أهدي المتحف نسخة طبق الأصل من طبلة "النجوك لو" البرونزية الفيتنامية، والتي تعد رمزًا ثقافيًا هامًا في فيتنام. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمتحف عن امتنانه لهذه الهدية الثمينة.

كما شملت الزيارة أيضًا جولة في منطقة أهرامات الجيزة، استهلت بالهرم الأكبر للملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، حيث كان في استقبالهم الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي قدم شرحًا مفصلًا حول تاريخ الأهرامات، وتقنيات البناء والنحت والنقل التي استخدمها المصريون القدماء لبنائها. واستكملت الجولة بزيارة لتمثال أبو الهول، حيث تعرف الوفد على تاريخ نحته ولوحة الحلم، كما تم التقاط الصور التذكارية لهم، ثم التوجه إلى منطقة البانوراما لمشاهدة أهرامات الملك خفرع والملك منكاورع وأهرامات الملكات.



