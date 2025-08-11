الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ويشيد بروعة الحضارة المصرية

زيارة رئيس جمهورية
زيارة رئيس جمهورية فيتنام الي الاهرامات

زار رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، والوفد المرافق له، المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

زيارة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الي مصر

وكان في استقباله بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبه والوفد في جولة شملت البهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف ومقتنياته الفريدة، ومن أبرزها مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي سيتم عرضها كاملة وافتتاحها مع الافتتاح الرسمي للمتحف في الأول من نوفمبر المقبل.

الزيارات الرسمية للمتحف المصري الكبير

وأعرب رئيس جمهورية فيتنام عن إعجابه بالتصميم المعماري للمتحف وما يضمه من كنوز أثرية متميزة، كما أهدي المتحف نسخة طبق الأصل من طبلة "النجوك لو" البرونزية الفيتنامية، والتي تعد رمزًا ثقافيًا هامًا في فيتنام. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمتحف عن امتنانه لهذه الهدية الثمينة.

كما شملت الزيارة أيضًا جولة في منطقة أهرامات الجيزة، استهلت بالهرم الأكبر للملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، حيث كان في استقبالهم الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي قدم شرحًا مفصلًا حول تاريخ الأهرامات، وتقنيات البناء والنحت والنقل التي استخدمها المصريون القدماء لبنائها. واستكملت الجولة بزيارة لتمثال أبو الهول، حيث تعرف الوفد على تاريخ نحته ولوحة الحلم، كما تم التقاط الصور التذكارية لهم، ثم التوجه إلى منطقة البانوراما لمشاهدة أهرامات الملك خفرع والملك منكاورع وأهرامات الملكات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جمهورية فيتنام جمهورية فيتنام فيتنام لوونج كوونج المتحف المصري الكبير منطقة أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة

مواد متعلقة

نائب وزير السياحة تشارك في الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

السياحة تكشف تفاصيل حريق كافتيريا وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر

الكهرباء تعلن تدشين مشروع لتخزين الطاقة بنظام المحطات المنفصلة

وزير الكهرباء يعلن نجاح إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لأول مرة فى مصر

وزير الكهرباء يبحث مع شركة أيما باور الإماراتية التوسع في محطات تخزين الطاقة

السياحة والآثار تتسلم 13 قطعة أثرية خرجت بطرق غير مشروعة وتودعها بمتحف التحرير

وزير الكهرباء يطمئن على استقرار الشبكة وتحسن جودة التغذية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

قبل الافتتاح الرسمي، 15 فئة مسموح لها بدخول المتحف المصري الكبير مجانًا

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads