شريف فتحي يلتقي مسئولي السياحة بالبوسنة والهرسك لبحث التعاون

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا مهنيًا موسعًا مع كبار مسئولي القطاع السياحي بالبوسنة والهرسك، شمل ممثلين عن الكيانات السياحية والمدن، ورؤساء وممثلي شركات السياحة والفنادق والمطارات، ومسئولي الترويج السياحي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وآليات تنمية الحركة السياحية الوافدة من البوسنة والهرسك إلى المقصد السياحي المصري.

لقاءات وزير السياحة والآثار مع مسئولي حكومة البوسنة والهرسك

واستهل شريف فتحي اللقاء بالتأكيد على أهمية التواصل المباشر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص السياحي يعد قاطرة النمو في هذه الصناعة، بينما تركز الحكومة على تهيئة البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنظيم حملات الترويج في الأسواق الدولية المستهدفة، وضمان جودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية المقصد المصري عالميًا.

واستعرض أبرز ملامح استراتيجية الوزارة، التي تركز على إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالميًا بفضل تنوع منتجاتها، والتي تشمل السياحة الثقافية والشاطئية والروحانية، بالإضافة إلى السياحة النيلية وسياحة المغامرات وغيرها.

التوسع في الطاقة الفندقية في مصر

وأكد على أن التوسع في الطاقة الفندقية يعد من أولويات الوزارة حاليًا، مع استهداف مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030. كما أوضح أنه من المتوقع إضافة 18 ألف غرفة جديدة هذا العام، منها 6 آلاف غرفة تم إضافتها للطاقة الاستيعابية منذ بداية العام الجاري، فضلًا عن تنظيم نشاط "شقق الإجازات" (Holiday Homes) لضمان جودة الخدمات وسلامة وراحة السائحين.

كما تطرق إلى استضافة مصر للعديد من الفعاليات والحفلات العالمية الجاذبة لمختلف شرائح السائحين، في عدد من المدن السياحية منها العلمين الجديدة وشرم الشيخ ومنطقة أهرامات الجيزة، وأشار أيضًا إلى إمكانية تنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة والمؤثرين من مصر والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى تنظيم قوافل سياحية وورش عمل لتعزيز التعاون السياحي بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد السفير وليد حجاج بأهمية هذه الزيارة، التي تعد الأولى لوزير مصري إلى سراييفو منذ 15 عامًا، والتي اعتبرها خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

برنامج تحفيز الطيران لدعم الحركة السياحية

كما قدّم المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة عرضًا تقديميًا حول أبرز المقومات السياحية المصرية، وبرنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته الوزارة لدعم الحركة السياحية، مؤكدًا على استعداد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي علي التعاون لتنظيم ورش عمل في مصر للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة في البلدين.

ورحب بالحاضرون، كما أعربوا عن رغبتهم في إعداد برامج سياحية للمقصد المصري لزيادة الحركة السياحية الوافدة من البوسنة والهرسك.

وفي ختام اللقاء، استمع وزير السياحة والآثار لمقترحات وآراء الحاضرين، كما توجه بالشكر لسفير مصر في سراييفو على تنظيم اللقاء، ولسفير البوسنة والهرسك في القاهرة على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين وحرصه في التواجد في هذا اللقاء الهام.

ومن الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار استهل زيارته إلى العاصمة البوسنية سراييفو بلقاء وزير خارجية البوسنة والهرسك، في إطار سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي سيعقدها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



