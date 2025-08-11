الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

الكهرباء تحقق ارتفاعا في الأحمال وزيادة بالاستهلاك والأقصى يصل لـ 38900 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء
واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، اليوم الإثنين، ونجحت الشبكة القومية للكهرباء فى استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى صاحبت اليوم الأول للموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، سجل المركز القومى للتحكم فى الطاقة حملا أقصى بلغ 38900 ميجاوات بزيادة 500 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة أمس الأحد والذى بلغ 38400 ميجاوات.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

تمكنت الشبكة الموحدة للكهرباء من استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي.

وفي هذا السياق واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" فى إطار خطة العمل والإجراءات الخاصة لمجابهة الموجة الحارة المستمرة على مدار الأيام المقبلة، وتم تكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل بعض الشركات.

تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي

يأتي ذلك إطار الحرص على ضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بفرق إضافية للتحقق من سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة.

