السياحة تعلن عن أول استعدادات تسجيل الشركات لموسم حج 1447 هـجريا

أكدت وزارة السياحة والآثار، عن بدء أولى خطوات استعدادات تنظيم موسم الحج المقبل لموسم 1447 هـ، وتسجيل شركات السياحة الراغبة في العمل بالموسم.

أولى خطوات وزارة السياحة والآثار لموسم حج 1447هـ

وفي خطاب لـ غرفة شركات السياحة اليوم الاثنين الموجه الي الشركات، أكدت الغرفة انها تلقت إشارة من وزارة السياحة والآثار بناء علي الخطاب الوارد من وزارة الحج والعمرة والمتضمن الجدول الزمني لإنهاء إجراءات موسم الحج الجديد 1447هـ والمعلن به بالفقرة 2 من 15 إلى 29 صفر 1447 الموافق 9 إلى 23 أغسطس 2025 "فترة تأكيد الاحتفاظ بالمخيمات التي تم حجزها في موسم حج 1446 لاستخدامها في موسم حج 1447 هـ، وذلك من خلال التعاقد على حزم الخدمات وباقات المشاعر عبر منصة نسك المسار الإلكتروني.

أسعار حجز خدمات الحجاج لموسم 1447 هـ

وأضافت الغرفة أنها قامت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن ضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقًا للمستوي المنفذ وذلك تحت حساب حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة حجز الأرض وسداد باقات الخدمات الاساسية خلال الفترة من 11 الي 25 أغسطس 2025 في حساب الغرفة ببنك مصر وتكون الأسعار كالتالي:

- خمس نجوم - أبراج 100 ألف ريال

- خمس نجوم - مخيمات 80 ألف ريال

- اقتصادي كافة وسائل السفر 50 ألف ريال



