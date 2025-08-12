الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك لبحث تعزيز التعاون

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة مع وزير الخارجية بالبوسنة والهرسك، فيتو
استهل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية الحالية إلى البوسنة والهرسك بلقاء مع وزير خارجية البوسنة والهرسك علم الدين كوناكوفيتش، وذلك في إطار جهود تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى  العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عاما.

علاقات التعاون التي تربط مصر مع البوسنة والهرسك 

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي اعتزاز الدولة المصرية بعلاقات التعاون المتميزة التي تربطها بالبوسنة والهرسك وحرصها على تطويرها والارتقاء بها في شتي المجالات لاسيما السياحة والآثار، مستعرضًا الأداء الإيجابي لقطاع السياحة المصري خلال عام 2024، حيث استقبلت مصر 15.8 مليون سائح، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023، منوهًا إلى ما تقوم به مصر من جهود لجذب الاستثمارات لاسيما الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع هذا النمو في الأعداد السياحية. 

كما أشار إلى الافتتاح الرسمي ل المتحف المصري الكبير الذي سيقام في الأول من نوفمبر المقبل.

ومن جانبه، أثنى علم الدين كوناكوفيتش على علاقات الصداقة الممتدة بين مصر والبوسنة والهرسك وتميزها، معربًا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لبلاده في شتى المجالات، ومؤكدًا على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد البوسني وما تقوم به بلاده من جهود لتنمية هذا القطاع الحيوي حيث شهدت البوسنة والهرسك هذا العام استقبال أعداد غير مسبوقة من السائحين. كما أشار إلى زيارته السابقة لمصر كسائح قبل عشر سنوات وتطلعه لزيارتها مجددًا.

تعزيز الاستثمارات السياحية المشتركة والبينية

وخلال اللقاء، أبدى الوزيران رغبتهما واستعدادهما لدفع سبل التعاون إلى آفاق أرحب، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات السياحية المشتركة، وتعزيز السياحة البينية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، وللبوسنة كوجهة سياحية في السوق المصري. 

كما تطرق الوزيران إلى إمكانية التعاون في مجال الآثار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال ترميم الآثار وإدارة المتاحف، لما لدى مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال.

