أخبار مصر: انقطاع الكهرباء عن الجيزة، وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة للأهلي، تحذير من طقس اليوم، دخول المساعدات المصرية إلى غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق محافظة الجيزة في خروج المواطنين إلى الشوارع وافتراشها هربا من الظلام وارتفاع درجات الحرارة.

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر لحل الأزمة في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين.

وجه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة هامة إلى ناديه السابق وجماهيره.

شهدت أحياء متفرقة من محافظة الجيزة انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي بسبب عطل فني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب مما تسبب في انقطاع التيار بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض مناطق العمرانية.

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، في الثالثة مساءً، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر «مشروع الهدف».

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

في ضوء الاستعدادات للعملية الانتخابية، حدد قانون مجلس الشيوخ المصري مصير المرشح الفردي الوحيد أو القائمة الوحيدة في الدائرة، لضمان انضباط العملية الانتخابية وتحقيق الحد الأدنى من المنافسة.

نشرت فضائية “إكسترا نيوز” بثا مباشرا للحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير البحرية الروسية حتى عام 2050 هي دليل مباشر على ثقة روسيا بقدراتها وإمكانياتها.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسماء دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين، وذلك بداية من اليوم الأحد 27 يوليو.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في حديث تلفزيوني، إن رئيس بلاده دونالد ترامب لا يزال مهتما بحل الصراع في أوكرانيا ويريد أن يرى خطوات ملموسة نحو إنهاء هذا الصراع.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بلاده ستحقق النصر في المعارك "ضد الإمبريالية" و"ستهزم الولايات المتحدة"، وذلك خلال إحياء البلاد ذكرى الهدنة في الحرب الكورية.

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وكيفية الالتحاق التخصصات، والمجالات التي يستطيع الطالب العمل بها بعد المرحلة الجامعية.

أفاد مستشفى في ولاية ميشيجان الأمريكية بأن 11 مصابا يتلقون العلاج بعد حادث طعن في أحد متاجر سلسلة "وول مارت" بمدينة ترافيرس سيتي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص يدعى مالك علي أبوصالح الذي تتهمه السلطات الأمنية بتزعم وقيادة ما تسمى "غرفة عمليات الساحل".

حدد تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، في بداية شهر يوليو الجاري، وفي انتظار صدور قرار رئيس الجمهورية بالتصديق، والنشر في الجريدة الرسمية، الضوابط الكاملة بتوفير السكن البديل للمستأجرين ممن سيتم إخلاء وحداتهم.

أفادت وسائل إعلام تركية صباح اليوم باندلاع حرائق غابات في مدينتي أورهانيلي وغورسو بمحافظة بورصة بفعل رياح جنوبية قوية ما يهدد المناطق السكنية في المنطقة.

اقتحمت قوات الاحتلال السفينة حنظلة التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" والتي كانت تبحر إلى غزة بحسب بث مباشر للنشطاء.

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