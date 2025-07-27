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خارج الحدود

بث مباشر، لحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة

شاحنات المساعدات،
شاحنات المساعدات، فيتو

نشرت فضائية “إكسترا نيوز ” بثا مباشرا للحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

وكان مصدر مصري قد أفاد لقناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 117 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يوم  الجمعة الماضي، عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم.

وأوضح المصدر أن عملية إدخال المساعدات تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.

 

حكومة غزة: مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام


وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم السبت إن مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وأضاف المكتب الإعلامي بغزة: إن المستشفيات سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية المهدد للحياة.

وتابع: نطالب بفتح معابر القطاع فورا ودون أي شروط وكسر الحصار الإجرامي بالكامل ونطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة في القطاع.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وبالأمس الجمعة استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا في رفح جنوب قطاع غزة خلال انتظار المساعدات، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا.

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