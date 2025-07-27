بوتين يعلن استراتيجية جديدة للبحرية الروسية وتعزيزها بالغواصات النووية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير البحرية الروسية حتى عام 2050 هي دليل مباشر على ثقة روسيا بقدراتها وإمكانياتها.

وقال بوتين في رسالة مصورة بمناسبة يوم البحرية: "تم هذا العام اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية. ولأول مرة في التاريخ تغطي فترة طويلة تمتد حتى عام 2050. وهذا شهادة مباشرة على ثقتنا بقدراتنا وإمكانياتنا".

كما أكد الرئيس الروسي تعزيز المكون البحري للثالوث النووي الروسي، مشيرا إلى أن مجموعة الغواصات النووية تشكل أساس هذا المكون.

وذكر أن "المكون البحري للثالوث النووي الروسي يكتسب المزيد من القوة".

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