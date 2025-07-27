ماكرون يشكر الرئيس السيسي على جهود مصر لحل الأزمة في غزة والضفة الغربية

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر لحل الأزمة في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين.

ماكرون يحذر من خطر المجاعة والنزوح القسري للفلسطينيين

وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصة "إكس": “بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارتي الرسمية إلى مصر، أجرينا تقييمًا شاملًا لتعاوننا الثنائي وتناولنا مطولًا الوضع الإنساني غير المقبول في غزة”.

وقال ماكرون: “إن استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوسّع التدخل الإسرائيلي يخلقان خطرًا غير محتمل بالمجاعة والنزوح القسري للسكان، لا يمكننا أن نقبل أن يموت المدنيون، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال، جوعًا".

مؤتمر نيويورك

وأضاف: "يجب أن يُطلق مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو دينامية جديدة نحو تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، كونه الحل الوحيد الكفيل بضمان السلام والأمن للجميع في المنطقة".

تبادل مع الرئيس @AlsisiOfficial.



بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارتي الرسمية إلى مصر، أجرينا تقييمًا شاملًا لتعاوننا الثنائي وتناولنا مطولًا الوضع الإنساني غير المقبول في غزة.



إن استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوسّع التدخل الإسرائيلي يخلقان خطرًا غير محتمل بالمجاعة والنزوح… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2025

وأكد: “تتشارك مصر والمملكة المتحدة في رئاسة مجموعة العمل المعنية بإعادة إعمار غزة والضفة الغربية. وقد شكرتُ الرئيس السيسي على مساهمة مصر في إنجاح هذا المؤتمر، وأجدد له شكري وتقديري”.

وتابع: “سيستمر العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في نيويورك، حيث سأعترف بدولة فلسطين. ومنذ أشهر، أعمل على إشراك دول أخرى في هذه المبادرة حاملًا رسالة واضحة:

السلام ممكن.

وقف إطلاق النار.

الإفراج عن جميع الرهائن.

تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكبيرة لسكان غزة.

نزع سلاح حركة حماس.

تأمين غزة وإعادة إعمارها.

إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بشكل كامل بإسرائيل.

الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف بدولة فلسطين



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال فى وقت سابق: “قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سأعلن قرار الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.



وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.



وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

ماكرون: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية



وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما نشهده في غزة هو كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، ومع استمرار القتال دون أفق، فإننا نواجه خطر انهيار كامل لأي إمكانية لحل مستقبلي

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