إصابة 11 شخصا في حادث طعن جماعي بولاية ميشيجان الأمريكية

أفاد مستشفى في ولاية ميشيجان الأمريكية يوم السبت بأن 11 مصابا يتلقون العلاج بعد حادث طعن في أحد متاجر سلسلة "وول مارت" بمدينة ترافيرس سيتي.



وقالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيجان إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

Stabbing at a Walmart in Michigan



Today’s stabbing was in Traverse city.



Usual suspects from last week? pic.twitter.com/Joz3bq6t5a July 26, 2025

وأكدت شرطة ولاية ميشيجان أن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.

وأفادت شركة مونسون للرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن 11 شخصا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى في المنطقة في شمال ميشيجان، مضيفة إنها ستقدم تحديثات "بحسب ما تقتضيه الضرورة".

من جانبه، قال المتحدث باسم شركة "وول مارت"، جو بينينغتون، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "تعمل مع الشرطة وتحيل الأسئلة إليهم في الوقت الراهن".

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