الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأمن السوري يعتقل مالك أبو صالح مسئول غرفة عمليات الساحل باللاذقية

الأمن السوري، فيتو
الأمن السوري، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص يدعى مالك علي أبوصالح الذي تتهمه السلطات الأمنية بتزعم وقيادة ما تسمى "غرفة عمليات الساحل".

وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على مالك علي أبو صالح، متزعم (غرفة عمليات الساحل) الخارجة عن القانون في منطقة الساحل السوري".


بالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة، في بيان آخر، أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم، أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون".

وقالت الوزارة إن "وضاح سهيل إبراهيم يعدّ من المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر آذار الماضي".
في ذات الإطار، أعلنت الوزارة أن "مديرية الأمن الداخلي في جبلة تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المجرم إبراهيم نضال عثمان، بالإضافة إلى المجرمين ماهر نضال عثمان وماهر حسين أحمد علي من المجموعة نفسها".

وجاءت الاعتقالات تلك، بحسب البيان، "لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة السورية بتاريخ السادس من آذار من هذا العام".
 

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مالك علي أبوصالح غرفة عمليات الساحل محافظة اللاذقية منطقة الساحل السوري

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