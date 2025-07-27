الأمن السوري يعتقل مالك أبو صالح مسئول غرفة عمليات الساحل باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص يدعى مالك علي أبوصالح الذي تتهمه السلطات الأمنية بتزعم وقيادة ما تسمى "غرفة عمليات الساحل".

وقالت الداخلية السورية، في بيان لها، إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على مالك علي أبو صالح، متزعم (غرفة عمليات الساحل) الخارجة عن القانون في منطقة الساحل السوري".

قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على المجرم مالك علي أبو صالح، متزعم"غرفة عمليات الساحل" الخارجة عن القانون في منطقة الساحل السوري.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/FkFo5mnArx July 26, 2025



بالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة، في بيان آخر، أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم، أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون".

وقالت الوزارة إن "وضاح سهيل إبراهيم يعدّ من المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر آذار الماضي".

في ذات الإطار، أعلنت الوزارة أن "مديرية الأمن الداخلي في جبلة تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المجرم إبراهيم نضال عثمان، بالإضافة إلى المجرمين ماهر نضال عثمان وماهر حسين أحمد علي من المجموعة نفسها".

وجاءت الاعتقالات تلك، بحسب البيان، "لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة السورية بتاريخ السادس من آذار من هذا العام".



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