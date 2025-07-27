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تنسيق الجامعات 2025، تفاصيل برنامج الدراسات الإسرائيلية والعبرية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وكيفية الالتحاق التخصصات، والمجالات التي يستطيع الطالب العمل بها بعد المرحلة الجامعية.

 

تنسيق الجامعات 2025، تقدم كلية آداب جامعة عين شمس برنامج الدراسات الإسرائيلية والعبرية، لطلاب الثانوية العامة الذين يهتمون بالشأن الإسرائيلي وتحليل المجتمع.

 

نبذة عن البرنامج:

يهدف البرنامج إلى دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي بعمق وإعداد باحثين ومحللين قادرين على تقديم دراسات تحليلية نقدية ورؤى استشرافية حول هذا المجتمع.

مجالات العمل للخريجين من برنامج الدراسات العبرية:

يمكن لخريجي البرنامج العمل في المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الإسرائيلي، ومراكز البحوث، والسلك الدبلوماسي، والصحافة.

طبيعة البرنامج الدراسات العبرية:

يركز البرنامج على الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي.

 

تنسيق الجامعات 2025.. كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى الآن، لكي نبدأ أعمال تنسيق الجامعات 2025، لافتا إلى التربية والتعليم تعهدت بأن يتم إرسال النتيجة وكافة الاحصائيات الخاصة بها اليوم الأحد.

 

أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، الخميس الماضي، حيث أنه من المتبع أن تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.


إلا أن الدكتور جودة غانم المشرف على التنسيق، صرح لـ فيتو، أن وزارة التعليم العالي لم تتسلم نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وأن هذا هو السبب الأساسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتحتاج وزارة التعليم العالي، نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا هاما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

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