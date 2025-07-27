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رياضة

بمشاركة 21 فريقا، اليوم إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

قرعة الدوري،فيتو
قرعة الدوري،فيتو

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة  قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026،  في الثالثة مساءً، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر «مشروع الهدف».


تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيًا، والزمالك ثالثًا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

 

وسيشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين؛ حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج، التى ستتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط، التى ستتنافس على البقاء فى الدورى، حيث سيهبط 4 أندية فى نهاية الموسم.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

ويتواجد أبو ريدة حاليًا في المغرب، حيث يشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالتزامن مع ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي اختتمت أمس بمباراة المغرب ونيجيريا بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

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