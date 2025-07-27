الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتحم سفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة (فيديو)

السفينة حنظلة كانت
السفينة "حنظلة" كانت متجهة إلى غزة، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال السفينة حنظلة التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" والتي كانت تبحر إلى غزة بحسب بث مباشر للنشطاء.


وأظهر البث النشطاء جالسين على سطح السفينة، رافعين أيديهم، في حين سيطر جنود الاحتلال على السفينة.

وتم قطع ثلاثة عمليات بث فيديو مباشرة عبر الإنترنت من السفينة بعد دقائق من صعود الجنود.
وأعلنت البحرية الإسرائيلية في وقت سابق أنها ستمنع السفينة من الوصول إلى القطاع المحاصر.

وكانت سفينة "حنظلة" التي تحمل 19 ناشطا وصحافيين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات لسكانها.
 

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السفينة حنظلة أسطول الحرية غزة الانترنت

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