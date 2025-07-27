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خارج الحدود

في ذكرى الحرب، زعيم كوريا الشمالية يتعهد بهزيمة أمريكا

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بلاده ستحقق النصر في المعارك "ضد الإمبريالية" و"ستهزم الولايات المتحدة"، وذلك خلال إحياء البلاد ذكرى الهدنة في الحرب الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية زار متحفًا حربيًا، في اليوم السابق، في ذكرى الحرب الكورية ووضع إكليلًا من الزهور أمام برج الصداقة في بيونج يانج.

ونقلت الوكالة الكورية الرسمية عن كيم قوله: "دولتنا وشعبها سيحققان بالتأكيد القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة غنية بجيش قوي، وسيحققان انتصارات مشرفة في المواجهة ضد الإمبريالية والولايات المتحدة".

وتعهد كيم جونج أون بعدم نسيان إسهامات الجنود الصينيين المتطوعين الذين سقطوا خلال الحرب، وقال: "لن تنسى أبدًا المآثر النضالية ومزايا المقاتلين المتطوعين من الشعب الصيني الذين سقطوا خلال الحرب".

وشُيّد برج الصداقة عام 1959 في بيونج يانج، ليخلّد ذكرى إسهامات الجنود الصينيين الذين قاتلوا في الحرب، وظلّ منذ ذلك الحين رمزًا للصداقة بين كوريا الشمالية والصين.

وجرى توقيع الهدنة في 27 يوليو من العام 1953، مع الولايات المتحدة، والصين، مما أدى إلى توقف الحرب التي استمرت 3 سنوات، حيث وقع جنرالات أمريكيون الاتفاقية ممثلين لقوات الأمم المتحدة التي دعمت كوريا الجنوبية.

وتحتفل كوريا الشمالية، منذ عام 1996، في هذا التاريخ، بما أسمته "يوم النصر"، باعتبار أنها انتصرت في حرب التحرير ضد العدوان الذي قادته الولايات المتحدة، بحسب وكالة "يونهاب".

ورسمت الهدنة حدودًا قسمت شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبًا في المساحة وأعادت التوازن بعد أن تبادل الجانبان التقدم والتراجع في ساحة المعركة. ولا تُحيي كوريا الجنوبية هذا اليوم بأي أحداث رئيسية.
 

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