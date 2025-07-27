وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يشعر بالإحباط وخيبة الأمل لهذا السبب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في حديث تلفزيوني، إن رئيس بلاده دونالد ترامب لا يزال مهتما بحل الصراع في أوكرانيا ويريد أن يرى خطوات ملموسة نحو إنهاء هذا الصراع.

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "هذه ليست حرب ترامب، لكنه يريد لها أن تنتهي".

ووفقا للوزير، يشعر ترامب بالإحباط وخيبة الأمل، لأن "تواصله الجيد ومكالماته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تحقق أي تقدم".

وتابع وزير الخارجية: "حان وقت التحرك، وقد أوضح الرئيس ذلك بوضوح تام. إنه يفقد صبره".

من جانبه، قال ستيفن ويتكوف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، إنه يرغب في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا وسلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سئل ويتكوف عما قد يكون النهاية المناسبة لعمله كمبعوث خاص عندما تنتهي رئاسة ترامب بعد ثلاث سنوات ونصف، فرد بالقول: "النهاية المناسبة، هي أن نتمكن من حل مشاكل روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا أمر يجب أن يحصل. وإذا وسّعنا نطاق اتفاقيات إبراهيم، وإذا حققنا سلاما دائما في غزة، وإذا أقمنا سلاما طويل الأمد في الشرق الأوسط،..أعتقد أن هذه ستكون الإنجازات الرئيسية".

في 14 يوليو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على الواردات بنسبة 100% تقريبا من روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وأشار أيضا إلى أن واشنطن قررت مواصلة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها. وأوضح ترامب أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.