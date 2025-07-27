الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يشعر بالإحباط وخيبة الأمل لهذا السبب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في حديث تلفزيوني، إن رئيس بلاده دونالد ترامب لا يزال مهتما بحل الصراع في أوكرانيا ويريد أن يرى خطوات ملموسة نحو إنهاء هذا الصراع.

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "هذه ليست حرب ترامب، لكنه يريد لها أن تنتهي".

 

ووفقا للوزير، يشعر ترامب بالإحباط وخيبة الأمل، لأن "تواصله الجيد ومكالماته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تحقق أي تقدم".

وتابع وزير الخارجية: "حان وقت التحرك، وقد أوضح الرئيس ذلك بوضوح تام. إنه يفقد صبره".

من جانبه، قال ستيفن ويتكوف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، إنه يرغب في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا وسلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سئل ويتكوف عما قد يكون النهاية المناسبة لعمله كمبعوث خاص عندما تنتهي رئاسة ترامب بعد ثلاث سنوات ونصف، فرد بالقول: "النهاية المناسبة، هي أن نتمكن من حل مشاكل روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا أمر يجب أن يحصل. وإذا وسّعنا نطاق اتفاقيات إبراهيم، وإذا حققنا سلاما دائما في غزة، وإذا أقمنا سلاما طويل الأمد في الشرق الأوسط،..أعتقد أن هذه ستكون الإنجازات الرئيسية".

في 14 يوليو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على الواردات بنسبة 100% تقريبا من روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وأشار أيضا إلى أن واشنطن قررت مواصلة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها. وأوضح ترامب أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس بلاده دونالد ترامب أوكرانيا ترامب المبعوث الرئاسي الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا

نيويورك تايمز: ترامب يجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز ضمن مساعدات بـ 160 مليون دولار

الأكثر قراءة

الجيزة على أضواء الشموع، الأهالي يفترشون الشوارع هربا من انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

وزير الداخلية يجدد الثقة في قاهري المجرمين بالقاهرة والجيزة، تعرف عليهما

كفاءة 12 سنة في مواجهة جرائم التهريب، أبرز أسباب تجديد الثقة بمدير مباحث مطار القاهرة

القاهرة تسجل 43، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سعر السمك اليوم، الجمبري بـ 475 جنيهًا في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بالترتيب، المكلفون برعاية المسنين وفقا للقانون الجديد

كيلو الثوم يصل إلى 60 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

خدمات

المزيد

مصير المرشح الوحيد والقائمة الوحيدة في الدائرة وفقا لقانون مجلس الشيوخ

سعر السمك اليوم، الجمبري بـ 475 جنيهًا في سوق العبور

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

تنسيق الجامعات 2025، أخطاء شائعة تجنب الوقوع فيها عند تسجيل الرغبات

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads