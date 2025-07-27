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خارج الحدود

حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية في محافظة بورصة التركية (فيديو)

حرائق غابات تركيا،
حرائق غابات تركيا، فيتو

أفادت وسائل إعلام تركية صباح اليوم باندلاع حرائق غابات في مدينتي أورهانيلي وغورسو بمحافظة بورصة بفعل رياح جنوبية قوية ما يهدد المناطق السكنية في المنطقة.

وامتدت حرائق الغابات المشتعلة في مدينة بورصة التركية إلى عدد من الأحياء السكنية، ما دفع السلطات إلى التدخل.

وتسببت رياح جنوبية قوية ضربت بورصة في إثارة القلق، حيث اشتعلت حرائق غابات في منطقتين منفصلتين، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران بجهد كبير في ظل ظروف جوية صعبة في منطقتي أورهانيلي وغورسو.

ومع استمرار جهود السيطرة على حريق الغابات، وردت أنباء عن اندلاع حريق جديد في حي أغلاشان بدشكايا، بغورسو، مما شكل تهديدا خطيرا لسكان الحي.

وأظهرت لقطات صورها سكان محليون ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قرب النيران من المناطق السكنية وخطورة الوضع. وغطى دخان كثيف من الحرائق سماء بورصة، وكان مرئيا حتى من شواطئ بحر مرمرة.

واستنفرت جميع الوحدات المعنية في بورصة لمواجهة سلسلة الحرائق. ونظرا لتهديد الحرائق التي اندلعت في منطقة غورسو للمناطق السكنية، تم إرسال العديد من فرق مكافحة الحرائق والغابات إلى المنطقة.

كما تم إطلاق جهود جوية لدعم العمليات البرية ومنع انتشار الحريق، وأرسلت مروحيات وطائرات إطفاء إلى المنطقة، فيما أفادت السلطات بأن جهود مكافحة الحرائق في كلا الموقعين مستمرة دون انقطاع.

هذا وأصدرت بلدية بورصة الكبرى بيانا جاء فيه: "نظرا لاستمرار حريق الغابات وانتشاره، اتخذ قرار إخلاء حي كاراهيدير في قضاء غورسو، وقد تم نشر الحافلات للمساعدة في إجلاء مواطنينا، كما تم تجهيز المجمع الرياضي التابع لبلدية بورصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الحريق".

وتسجل حرائق واسعة النطاق في تركيا منذ عدة أسابيع وسط موجة حر شديدة.

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مدينة بورصة التركية حرائق غابات أورهانيلي غورسو بلدية بورصة الكبرى تركيا شواطئ بحر مرمرة

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