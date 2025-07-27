انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة ورفع خدمة تلقي الشكاوى

تشهد أحياء متفرقة من محافظة الجيزة انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي بسبب عطل فني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب مما تسبب انقطاع التيار بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض مناطق العمرانية.



انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التوقف المفاجئ في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب أدى إلى خروج عدد كبير من محطات رفع المياه عن الخدمة نتيجة توقف إمدادات الطاقة الكهربائية.

رفع خدمات تلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربائي

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع الخط الساخن لتلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمخصص برقم 121 من الخدمة.



يذكر أن الحكومة جددت تأكيدها بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مؤكدة توفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وذلك تزامنا مع ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء مع دخول فصل الصيف.

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